Electrocasnicele vor avea o etichetă care va arăta cât de greu sunt de reparat

Un proiect de lege depus la Senat cere ca aparatele electrocasnice să aibă un nou marcaj, care să informeze clienții dacă sunt ușor de reparat sau nu. Măsura ar urma să încurajeze repararea produselor și reducerea deșeurilor electronice.

Noua etichetă care ar urma să fie aplicată atât pe aparat, cât și la raft, în apropierea prețului, și va avea un indice de la 1 la 10. Scorul 1 va fi pe electrocasnicele care sunt greu de reparat, iar 10 pentru aparatele care vor fi ușor de reparat dacă vor fi duse la service.

În prima etapă, acest marcaj nu va fi chiar pe toate produsele, ci doar pe unele, cum ar fi frigidere, mașini de spălat, aparate de tuns iarba.

Aceste niveluri au fost stabilite în funcție de mai mulți factori. De exemplu, se ia în considerare cât de repede poate fi găsită o componentă pentru un astfel de aparat. De asemenea, cât de accesibil este un service pentru reparații.

Până în iulie 2026 toate statele din Uniunea Europeană să aplice această măsură

Acest proiect ar putea să fie transpus în legislația noastră în urma unei directive europene care presupune ca până în iulie 2026 toate statele din Uniunea Europeană să treacă la acest proiect și să vină cu marcaje în magazine. Directiva își propune să încurajeze repararea electrocasnicelor și nu aruncarea lor imediată.

Scopul este să crească nivelul acestui grad de reparații cu până la 60% până în 2030. Ar urma să fie introduse apoi proiecte suplimentare care să ducă la dezvoltarea și producerea unor aparaturi și piese care să fie mai ușor de reparat.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Parlament.

