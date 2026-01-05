1.8 C
Craiova
luni, 5 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinJaf ca în filme pe o autostradă! Hoţii au folosit cuie și fumigene ca să oprească o mașină de valori

Jaf ca în filme pe o autostradă! Hoţii au folosit cuie și fumigene ca să oprească o mașină de valori

De Tiberiu Cocora

Luni dimineaţă, pe autostrada A14 din Italia s-a format o coadă de maşini care se întinde pe 3 km după ce în zorii zilei între Ortona şi Pescara a avut loc un atac la o maşină de valori. Din primele cercetări la faţa locului se crede că bandiţii au oprit maşina blindată folosind cuie pe asfalt şi fumigene pentru a dezorienta agenții de securitate.

Hoţii s-ar fi apropiat de vehiculul blindat și ar fi deschis focul şi asupra mașinii de escortă. Se pare că s-au tras focuri de armă, iar doi agenţi de pază au fost forțați să coboare din vehicul, relatează Chietitoday, citat de Antena3CNN. 

Pentru a comite atacul, banda ar fi folosit trei mașini și un camion care au fost incendiate pentru ca bandiţii să îşi poată pierde urma.

Poliția, pompierii și mai multe ambulanţe au intervenit la fața locului, două persoane au primit îngrijiri medicale după ce au fost intoxicate de fumul emanat de incendiu, dar, din feirire, nu există victime ale acestui atac.

Poliția, pompierii și mai multe ambulanţe au intervenit la fața locului, două persoane au primit îngrijiri medicale după ce au fost intoxicate de fumul emanat de incendiu, dar din feirire nu există victime ale acestui atac.

Citește și: Gorj: Femeie bătută de soț din cauza unor neînțelegeri privind banii câștigați de ea în Italia

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA