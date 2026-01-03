Cum a întors finalul serialului „Stranger Things” cu susul în jos „The Rightside Up”

Cu un monstru-păianjen uriaș și malefic, o servietă misterioasă și o distribuție extinsă aflată la despărțire, „Stranger Things” a intrat oficial în istoria televiziunii. Serialul Netflix inspirat de anii ’80 și-a încheiat cel de-al cincilea și ultimul sezon cu un episod final de peste două ore, lansat în ajunul Anului Nou.

Pregătirea confruntării finale

Primele două părți ale sezonului, lansate de Ziua Recunoștinței și de Crăciun, au pus piesele pe tablă pentru confruntarea decisivă din episodul „The Rightside Up”. Aproape toți membrii distribuției – inclusiv domnul Clarke – revin pentru a-l înfrunta pe Vecna, cunoscut și ca Henry Creel sau „Unu”.

Distribuție numeroasă, timp limitat

Ross Duffer, co-creatorul serialului, a explicat într-un material din culise că finalul trebuia să fie „cât mai mare posibil”. Drept urmare, unele personaje apar doar fugitiv sau au puține replici, nu din lipsă de importanță, ci din cauza limitelor de timp într-un episod supradimensionat.

Alegerea lui Eleven

Miza centrală a finalului îi aparține lui Eleven (Millie Bobby Brown), pusă în fața unei alegeri fatidice. Chiar dacă Vecna și Dimensiunea X sunt distruse, existența ei ar putea lăsa deschisă poarta către o nouă amenințare. Dilema ei amintește de sacrificiul Terminatorului din „Terminator 2”, paralelă întărită de apariția Lindei Hamilton în rolul Dr. Kay.

O dispariție aparentă

În cele din urmă, Eleven recurge la o soluție asemănătoare cu cea din franciza „Wicked”: își înscenează moartea, lăsându-i pe toți – inclusiv pe cei apropiați – să creadă că a dispărut, în timp ce ea pornește spre teritorii necunoscute.

Misterul lui Vecna și „Prima Umbră”

Soarta finală a lui Vecna este sugerată prin trimiteri la spectacolul „Stranger Things: Prima Umbră”, jucat pe Broadway și în West End. Producția explorează originile lui Henry Creel și rolul unei serviete misterioase ce conține particule din Dimensiunea X, declanșând transformarea sa.

Lupta finală cu Mind Flayer

În confruntarea decisivă, Mind Flayer este prezentat în toată splendoarea sa – un monstru gigantic, de dimensiuni kaiju, potrivit CNN. Eroii din Hawkins îl înving prin cooperare, cu momente-cheie pentru Nancy Wheeler, într-un rol de tip „Aliens”, și Will Byers, care își folosește din nou legătura supranaturală.

Epilog emoționant și nostalgie muzicală

Finalul acordă timp generos rezolvării firelor narative: Hopper o cere în căsătorie pe Joyce, Dustin își onorează prietenul pierdut, Eddie, iar coloana sonoră este completată de hituri Prince precum „When Doves Cry” și „Purple Rain”.

După un an plin de incertitudini, „Stranger Things” a ales să-și încheie povestea oferind majorității personajelor un final fericit – o concluzie potrivită pentru un serial care a redefinit nostalgia supranaturală pe micul ecran.

