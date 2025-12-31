Jaf spectaculos în Germania! Hoții au spart cu un burghiu un seif plin de valori

Hoții au intrat într-o bancă din vestul Germaniei și au spart cu un burghiu de mari dimensiuni un seif din care au furat numerar și bunuri de valoare estimate la 30 de milioane de euro, a anunțat poliția, scrie BBC.

În timpul jafului de la banca de economii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen, hoții au forțat deschiderea a peste 3.000 de casete de valori care conțineau bani, aur și bijuterii.

Poliția din Gelsenkirchen a precizat că a aflat despre infracțiune după ce, în primele ore ale dimineții de luni, s-a declanșat o alarmă de incendiu.

Hoții nu au fost încă prinși. Potrivit poliției, ei au profitat de „zilele liniștite de Crăciun” pentru a jefui clădirea de pe Nienhofstrasse, în cartierul Buer. Investigațiile inițiale sugerează că au pătruns în bancă și au fugit printr-o parcare alăturată.

Poliția a declarat că imaginile video arată un Audi RS 6 negru ieșind din parcare, pe De-La-Chevallerie-Strasse, în primele ore ale dimineții de luni.

Sparkasse a transmis că 95% dintre casetele de valori ale clienților au fost forțate de hoți, astfel că probabilitatea ca aceștia să fi fost afectați este „foarte ridicată”.

Banca a adăugat că conținutul fiecărui compartiment este asigurat până la 10.300 de euro și le-a recomandat clienților să verifice dacă au acoperire suplimentară prin polița de asigurare a locuinței.

