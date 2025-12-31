„Captură“ impresionantă a polițiștilor mehedințeni: 114 hg de articole pirotehnice!

Ieri, 30 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți sub coordonarea procurorilor din cadrul unităților de parchet competente, au desfășurat acțiuni simultane în județ pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale privind regimul articolelor pirotehnice, în cadrul planului de acțiune „Pirotehnic 2025”.

Peste 40 de polițiști din structurile de ordine publică, judiciar, economic, arme, explozivi și substanțe periculoase sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au acționat pentru combaterea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept, conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au indisponibilizat cantitate de aproximativ 114 kg. de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, deținute și depozitate fără drept.

Polițiștii au deschis 22 de dosare penale, persoanele bănuite fiind femei și bărbați cu vârste cuprinse între 34 și 60 de ani, dar și minori cu vârste între 14 și 17 ani.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explosive.

Activitățile desfășurate fac parte din acțiunile intensificate ale Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți pentru prevenirea și combaterea operațiunilor ilegale cu articole pirotehnice, în cadrul planului “Pirotehnic 2025 – 2026”.

Prin respectarea cadrului legal, în vigoare, cetățenii se implică în susținerea eforturilor Poliției Române și pot contribui la prevenirea și combaterea unor evenimente nedorite, soldate de multe ori cu distrugeri semnificative de bunuri, vătămări corporale sau, mai grav, cu pierderi de vieți omenești.

