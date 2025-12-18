William și Catherine au lansat portretul oficial pentru felicitarea de Crăciun 2025

Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales, au publicat portretul anual de familie care va apărea pe felicitarea lor de Crăciun din 2025. Fotografia îi surprinde pe cei doi alături de copiii lor – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — într-un cadru natural, pe o pajiște verde, înconjurați de narcise de primăvară.

Imaginea a fost realizată în aprilie, în Norfolk, de fotograful Josh Shinner, și transmite o atmosferă caldă și apropiată, reflectând unitatea familiei. Portretul a fost însoțit de un mesaj simplu publicat pe rețelele de socializare: „Urez tuturor un Crăciun fericit.”

Fotografia continuă direcția asumată de cuplu de a promova o abordare modernă și informală a regalității, descrisă de observatori drept o „viziune milenială” a monarhiei, mai puțin rigidă și mai apropiată de public.

Felicitarea de Crăciun marchează și revenirea treptată a lui Catherine în viața publică, în contextul recuperării sale după cancer și tratamentul chimioterapic. Imaginea evidențiază sprijinul familiei și stabilitatea cuplului regal într-un an cu semnificație personală profundă.

Fotografiile par să facă parte din aceeași ședință foto folosită anterior pentru portretele aniversare ale Prințului George și ale Prințului Louis. Anul trecut, William și Catherine au ales pentru felicitarea de Crăciun o imagine extrasă din videoclipul în care Prințesa de Wales anunța încheierea chimioterapiei.

În perioada sărbătorilor, familia de Wales este așteptată să se alăture regelui Charles și familiei regale la Sandringham, în Norfolk, pentru tradiționala celebrare a Crăciunului.

Citește și: Anestezist francez condamnat pe viață după ce a otrăvit zeci de pacienți. 12 au murit