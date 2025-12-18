Anestezist francez condamnat pe viață după ce a otrăvit zeci de pacienți. 12 au murit

Un fost medic anestezist din Franța, Frédéric Péchier, a fost condamnat la închisoare pe viață de o instanță din orașul Besançon, după ce a fost găsit vinovat de otrăvirea intenționată a 30 de pacienți, dintre care 12 au murit.

Potrivit anchetatorilor, Péchier a contaminat pungile de perfuzie cu substanțe care au provocat stopuri cardiace sau hemoragii severe, faptele fiind comise între 2008 și 2017, în două clinici din estul Franței.

Cea mai mică victimă a sa a fost un copil de patru ani, care a supraviețuit la două stopuri cardiace în timpul unei operații de rutină la amigdale, în 2016. Cea mai în vârstă victimă avea 89 de ani.

Procurorii l-au descris pe Péchier drept „Doctorul Moarte”, acuzându-l că a transformat unitățile medicale în care lucra „într-un cimitir”. Prima victimă cunoscută, o femeie de 36 de ani, a suferit un stop cardiac în timpul unei intervenții la coloană, iar analizele au indicat concentrații de potasiu de până la 100 de ori peste limita normală în perfuzii.

Pe parcursul celor 15 săptămâni de proces, Péchier a negat constant acuzațiile, susținând că și-a respectat jurământul profesional, deși a admis că unii pacienți ar fi putut fi otrăviți.

Instanța a decis că fostul medic va trebui să petreacă cel puțin 22 de ani în detenție înainte de a putea solicita eliberarea condiționată. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a face apel, caz în care ar urma un nou proces, potrivit BBC.

