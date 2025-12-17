Fotografia virală a Miss Finlanda cu „ochii oblici” declanșează acuzații de rasism la nivel internațional

Delegata Finlandei la concursul Miss Univers desfășurat luna trecută în Thailanda a stârnit un val de controverse după ce o fotografie în care își trage colțurile ochilor a devenit virală pe rețelele sociale. Gestul, considerat ofensator la adresa est-asiaticilor, a provocat reacții puternice în Japonia, Coreea de Sud și China.

Sarah Dzafce,de 22 de ani, a pierdut titlul de Miss Finland după apariția imaginii, postată cu legenda „mâncând cu un chinez”. Fotografia a fost interpretată drept un act rasist, iar reacțiile negative nu s-au limitat doar la tânăra regină a frumuseții, ci au vizat și imaginea Finlandei la nivel internațional.

Reacția autorităților și impactul diplomatic

Controversa a ajuns până la cel mai înalt nivel politic. Prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, a condamnat public gestul, catalogându-l drept „negândit și stupid” și afirmând că scandalul este „dăunător” pentru imaginea țării. Nemulțumirea publică s-a extins inclusiv asupra companiei aeriene naționale Finnair, criticată pe rețelele sociale.

Explicațiile și scuzele tinerei

Sarah Dzafce a declarat că gestul a fost o reacție involuntară la o durere de cap resimțită în timpul cinei și că legenda ofensatoare ar fi fost adăugată de o prietenă fără acordul său. Într-o postare pe Instagram, aceasta și-a cerut scuze public, afirmând că nu a avut nicio intenție de a jigni.

„Respectul pentru oameni, originile și diferențele lor este extrem de important pentru mine”, a transmis ea.

Scuze contestate și reacții politice

Scuzele au fost însă primite cu scepticism, unii utilizatori criticând faptul că mesajul a fost redactat doar în limba finlandeză, ceea ce ar limita accesul celor afectați direct. Reacțiile negative au continuat inclusiv după ce doi parlamentari de dreapta, Juho Eerola și Kaisa Garedew, au postat imagini în care imitau gestul, în semn de susținere pentru tânără.

Postările au fost ulterior șterse, iar Eerola și-a cerut scuze, afirmând că sancțiunea aplicată lui Dzafce a fost „disproporționat de aspră”.

Premierul Orpo a criticat și comportamentul parlamentarilor, descriindu-l drept „copilăresc” și subliniind că aleșii publici trebuie să fie un exemplu de conduită. Partidul Finlandezilor analizează în prezent posibilitatea sancționării celor doi parlamentari.

