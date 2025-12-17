DJ sud-african celebru, împușcat mortal în Johannesburg

Un cunoscut DJ sud-african, activ atât în radio, cât și în cluburi, a fost împușcat mortal marți după-amiază în Johannesburg, potrivit BBC. Incidentul a provocat un val de emoție și indignare într-o țară deja afectată de niveluri ridicate ale criminalității.

Warrick Stock, cunoscut publicului sub numele de DJ Warras, de 40 de ani, a fost atacat de trei suspecți necunoscuți, imediat după ce și-a parcat autoturismul în centrul orașului. Potrivit poliției, unul dintre agresori a deschis focul asupra sa, după care toți cei implicați au fugit de la locul faptei pe jos.

Motivul atacului, încă necunoscut

Autoritățile sud-africane au anunțat că, până în acest moment, nu au fost efectuate arestări, iar motivul atacului rămâne necunoscut. Ancheta este în desfășurare, iar poliția solicită sprijinul populației pentru identificarea suspecților.

Fred Kekana, șeful poliției locale, a declarat că DJ-ul a fost împușcat în fața clădirii Zambesi House, situată în apropierea Carlton Centre, una dintre cele mai cunoscute zone din Johannesburg.

Personalitate media cunoscută la nivel național

Warrick Stock era o figură binecunoscută în peisajul media sud-african, fiind prezentator de radio și televiziune, dar și realizator de podcasturi. Potrivit postului public SABC, acesta se afla la Zambesi House pentru a supraveghea instalarea unor sisteme de securitate, în contextul în care clădirea fusese ocupată anterior în mod controversat de persoane necunoscute.

Moartea lui DJ Warras a provocat reacții puternice în rândul fanilor, colegilor din media și al comunității artistice, readucând în atenția publică problema violenței armate și a insecurității din marile orașe sud-africane.

