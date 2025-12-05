Un raton s-a îmbătat și a adormit în toaletă după ce a spart mai multe sticle de alcool într-un magazin

Un raton a intrat prin efracţie într-un magazin de alcool, în statul american Virginia, şi a ajuns mort de beat în toaleta magazinului, lăsând în urma sa o grămadă de sticle de bourbon sparte.

Un centru de protecţie a animalelor din comitatul Hanover a anunţat marţi că un raton a intrat prin efracţie într-un magazin de alcool ABC la Ashland, un oraş în Virginia, în weekendul sărbătorii americane Thanksgiving.

Reprezentanții refugiului au fost chemați la faţa locului, sâmbătă, și au descoperit că ”suspectul” a vandalizat câteva rafturi, după care a adormit în toaletă.

În fotografiile publicate apar sticle sparte împrăştiate pe jos și animalul întins pe burtă în WC.

”După câteva ore de somn şi fără niciun semn de rană (în afară, poate, de o mahmureală), el a fost eliberat în siguranţă în natură”, a anunţat refugiul pe Facebook. ”Să sperăm că a învăţat că spargerea nu este soluţia”.

Ratonul spălător este o specie endemică în America de Nord, cunoscută prin agilitatea sa. El este un animal nocturn şi se hrăneşte de multe ori cu resturi de mancare din pubele. Presa americană scrie că animalul a intrat în magazin spărgând o placă a tavanului fals.

