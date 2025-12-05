Un faimos actor japonez de la Hollywood a murit la 75 de ani

Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolurile sale din filmul „Mortal Kombat” și serialul TV „The Man in the High Castle”, a decedat. Tagawa, care avea 75 de ani, a murit înconjurat de familia sa, în Santa Barbara, din cauza complicațiilor provocate de un accident vascular cerebral.

Actorul s-a născut la Tokyo pe 27 septembrie 1950. Munca tatălui său în armata americană a determinat familia să se mute la Fort Bragg, Carolina de Nord, când acesta avea 5 ani. De asemenea, a locuit în Louisiana și Texas înainte ca familia sa să se mute în California, unde a început să joace la Liceul Duarte.

„A fi japonez și a trăi în sud în anii ’50 a fost destul de greu”, a spus el într-un interviu din 2010.

Tatăl lui Tagawa și-a cunoscut viitoarea soție în timp ce era staționat în Japonia. Părinții lui l-au numit după Cary Grant, iar fratele său după Gregory Peck, a spus el.

Mama sa, Ayako, fusese actriță de teatru în Japonia, potrivit săptămânalului Midweek din Honolulu. Tagawa a spus că ea l-a rugat să nu urmeze actoria pentru că nu existau multe roluri bune pentru asiatici.

Cary-Hiroyuki Tagawa, Bridgette Wilson Sampras în Mortal Kombat.Moviestore/Shutterstock

Tagawa a început să învețe artele marțiale în Japonia. A continuat să practice sportul în timpul petrecut la Universitatea din California de Sud, înainte de a se întoarce în Japonia și a studia cu maestrul Nakayama din cadrul Asociației Japoneze de Karate. Ulterior, s-a întors la Los Angeles, unde a predat propriul stil de arte marțiale, Chu Shin.

A fost cultivator de țelină, șofer de limuzină, livrator de pizza și fotojurnalist.

În 1987, în perioada în care preda Chu Shin, a fost descoperit de regizorul și scenaristul Bernardo Bertolucci, care l-a distribuit în rolul său de debut, din Ultimul împărat, premiat cu Oscar. Avea 37 de ani.

Cary-Hiroyuki Tagawa.SGranitz/WireImage

Într-un interviu din 2015 acordat publicației AV Club , el a numit munca la producția lui Bertolucci o „experiență uimitoare”. „A fost uluitor. Știți, să lucrez dintr-o dată cu unul dintre cei mai buni 10 regizori din lume, plus că filmul era în China, aproape că am izbucnit: «Cât trebuie să plătesc?» A fost ca un vis devenit realitate”, și-a amintit el.

Apoi, în 1991,a jucat în rolul lui Heihachi Mishima în Tekken, care a dat naștere unei francize populare de jocuri video. Dar rolul său din Mortal Kombat din 1995 a dus la unele dintre cele mai recunoscute performanțe ale sale, inclusiv în filmul Mortal Kombat: Annihilation din 1997. Și-a reluat rolul de încă două ori în serialul web Mortal Kombat: Legacy din 2013 și în serialul web Mortal Kombat X: Generations din 2015.

La scurt timp după aceea, în 2019, a continuat să-l interpreteze pe Shang Tsung și i-a dat voce personajului în Mortal Kombat 11.

Cary-Hiroyuki Tagawa în „Omul din castelul înalt”.Liane Hentscher/Amazon/Kobal/Shutterstock

De-a lungul carierei sale de zeci de ani, a acumulat peste 150 de roluri în film, televiziune și jocuri video. Pe lângă Bertolucci, a lucrat cu regizori precum Ivan Reitman la Twins (1988), Philip Kaufman la Rising Sun (1993), Tim Burton la Planet of the Apes (2001), Michael Bay la Pearl Harbor (2001) și Rob Marshall la Memoirs of a Geisha (2005).

A apărut și în serialele MacGyver, Star Trek: The Next Generation și Miami Vice. Ultimul său rol major a fost la televizor, când l-a interpretat pe Nobusuke Tagomi în serialul Amazon Prime din 2015, The Man in the High Castle.

Și-a petrecut ultimele zile trăind pe insula Kauai și a lăsat în urmă soția sa, Sally, cei trei copii ai lor, Calen, Byrnne și Cana, și doi nepoți, River și Thea Clayton.

Citește și: Ilie Bolojan: România trebuie să absoarbă 10 miliarde de euro din PNRR până în august 2026