Sean „Diddy” Combs, condamnat la închisoare pentru proxenetism. A scăpat însă de acuzațiile cele mai grave

Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters.

Pedeapsa cu 4 ani şi 2 luni de închisoare a fost pronunţată de judecătorul federal Arun Subramanian în cadrul unei audieri care a avut loc la tribunalul federal din Manhattan.

Combs, în vârstă de 55 de ani, risca până la 20 de ani de închisoare.

El a fost condamnat pentru două capete de acuzare care se refereau la organizarea unor călătorii transfrontaliere ale unor escorte masculine plătite pentru a participa la spectacole sexuale alimentate de droguri – cunoscute uneori sub numele de „Freak Offs” – cu prietenele lui Combs, în timp ce el înregistra videoclipuri şi se masturba.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorul Arun Subramanian i-a impus lui Sean „Diddy” Combs şi o amendă de 500.000 de dolari. Aceasta este amenda maximă pe care o putea dispune, potrivit CNN. Subramanian a menţionat că aceasta este o interpretare maximalistă faţă de liniile directoare, dar a spus că a luat în considerare „resursele imense ale lui Combs, care i-au permis să comită infracţiunile”.

Achitat de acuzații mai grave

Însă juriul l-a achitat de acuzaţiile mai grave de racket (extorcare) şi trafic sexual, care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Aceste acuzaţii se bazau pe acuzaţia procurorilor că Sean Combs a folosit violenţa şi ameninţările pentru a constrânge două dintre prietenele sale – cântăreaţa de rhythm and blues Casandra Ventura şi o femeie prezentată în instanţă sub pseudonimul anonim Jane – să participe la aceste întâlniri.

Combs a pledat nevinovat şi este de aşteptat să facă apel împotriva condamnării sale.

Într-un discurs adresat instanţei înainte ca Subramanian să pronunţe sentinţa, Combs şi-a cerut scuze faţă de Ventura şi Jane şi a spus că şi-a învăţat lecţia. „Ştiu că nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”, a spus Combs, care se află în spatele gratiilor într-o închisoare din Brooklyn de la arestarea sa, în septembrie 2024.

Combs, fondatorul Bad Boy Records, este recunoscut pentru contribuţia sa la ridicarea statutului hip-hop-ului în cultura americană.

Antreprenorul născut în New York este unul dintre cei mai proeminenţi bărbaţi din industria divertismentului care a fost judecat pentru acuzaţii de infracţiuni sexuale.

Avocaţii lui Combs au recunoscut că acesta şi-a abuzat fizic iubitele, dar au susţinut că acestea au participat de bunăvoie la actele sexuale.

Procurorii au cerut o pedeapsă mult mai mare

Avocaţii apărării au spus că pedeapsa adecvată este de 14 luni, ceea ce ar însemna să fie eliberat până la sfârşitul anului, după ce i s-ar acorda o reducere a pedepsei pentru timpul petrecut în închisoare.

Procurorii au solicitat, în schimb, o pedeapsă de cel puţin 11 ani şi 3 luni închisoare.

La audiere, procurorul Christy Slavik a spus că apărarea încearcă în mod necorespunzător să prezinte comportamentul lui Combs ca fiind „o consecinţă minoră a unui stil de viaţă caracterizat de sex, droguri şi rock and roll” şi a susţinut că judecătorul ar trebui să ia în considerare abuzul asupra prietenelor sale. „A nu ţine cont de acest lucru acum ar însemna să-l lăsăm pe inculpat să scape cu ani de violenţă domestică şi abuz”, a spus Slavik.

Avocatul apărării, Brian Steel, a argumentat că acest comportament care a dus la proces a avut loc în timp ce clientul său se afla într-o „dependenţă înfiorătoare de droguri” şi a menţionat că acesta a petrecut deja 12 luni şi 17 zile în închisoare.

„Sean a fost deja pedepsit sever”, a spus Steel.

COPIII LUI COMBS AU CERUT INDULGENŢĂ

Înainte ca „Diddy” Combs să ia cuvântul, copiii săi au cerut clemenţă pentru tatăl lor, spunându-i judecătorului Subramanian că acesta a devenit un om mai bun în anul care a trecut de la arestarea sa.

„Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”, a spus Jessie Combs, fiica lui Combs în vârstă de 18 ani, cu lacrimi în ochi. „Dar, domnule judecător, el este tot tatăl nostru şi încă avem nevoie de el în viaţa noastră”, a pledat ea.

Combs a stat cu capul în jos în timp ce copiii lui vorbeau şi avea lacrimi în ochi când au terminat.

Avocaţii lui Combs au prezentat instanţei şi un videoclip despre trecutul şi activitatea filantropică a lui Combs. Videoclipul îl arăta pe Combs jucându-se cu copiii lui, vorbind cu elevii unei şcoli publice şi alergând la maratonul din New York pentru a strânge fonduri pentru caritate.

