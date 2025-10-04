Opt răniți într-un accident între un microbuz şi un autoturism

Opt persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un accident rutier produs între un microbuz care transporta muncitori la lucru şi un autoturism, în Câmpia Turzii.

Pompierii de la Turda au intervenit, sâmbătă dimineaţă, la un accident rutier petrecut pe strada Laminoriştilor din municipiul Câmpia Turzii.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

„Echipajele operative au găsit un microbuz şi un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea. Au fost consultate zece persoane la locul accidentului, dintre care opt au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare. Conform primelor evaluări, cei cinci bărbaţi şi trei femei transportaţi la spital prezentau afecţiuni uşoare”, au anunţat reprezentanţii ISU Cluj.

Persoanele rănite se îndreptau către locul de muncă din parcul industrial al municipiului Câmpia Turzii.

Medicii au recomandat investigații suplimentare pentru a exclude orice complicații ulterioare.

