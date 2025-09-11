Mașina soției primului ministru polonez, furată din fața casei

Mașina soției prim-ministrului polonez Donald Tusk, Malgozata Tusk, a fost furată din fața casei familiei din nordul Poloniei, în ciuda supravegherii permanente de către serviciile de securitate ale statului.

Furtul a avut loc miercuri dimineață devreme, în orașul Sopot din zona Tricity, din care face parte și orașul în care s-a născut Tusk, Gdansk.

Mașina, un Lexus, a fost furată miercuri, în timp ce atenția politică era concentrată asupra incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei. Ofițerii serviciilor secrete dormeau în mașina de lângă ea, a declarat jurnalistul de investigații Marcin Dobski pentru wgospodarce.pl, un site de știri.

Vehiculul a fost găsit ulterior de poliție abandonat într-o parcare din Gdańsk, orașul vecin cu Sopot, cu plăcuțele de înmatriculare schimbate, o încercare de a evita depistarea ei.

Autorii rămân deocamdată în libertate.

