Donald Trump îi va acorda post-mortem lui Charlie Kirk cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA

Președintele Trump a anunțat că îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Data ceremoniei nu a fost încă anunțată, adaugă el, dar spune că nu are nicio îndoială că va fi o „mulțime foarte mare”.

Donald Trump a făcut aceste declarații în timpul ceremoniei de comemorare de la Pentagon, a 24-a aniversare a atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Președintele SUA a început discursul cu un omagiu pentru Charlie Kirk.

A vorbit despre „oroarea și durerea” pe care atât de mulți americani le-ar fi simțit la „asasinarea odioasă a lui Kirk”. Apoi, președintele l-a numit un „gigant” al generației sale și un „campion” al libertății care a inspirat milioane de oameni.

„Ne este foarte dor de el,” a spus Trump mulțimii. „Totuși, nu am nicio îndoială că vocea lui Charlie și curajul pe care l-a pus în inimile nenumăraților oameni, în special ale tinerilor, vor dăinui.”

Secretarul de Război Pete Hegseth l-a comparat cu cei care au pierit pe 11 septembrie. „Viața, exemplul și chiar moartea lui Charlie Kirk, un discipol al lui Hristos și patriot american, îmi dau speranță,” a spus Hegseth.

„Charlie, te iubim, știm că ai auzit cuvintele Domnului. Ai făcut treabă bună, tu, slujitor bun și credincios.” Hegseth a încheiat spunând: „Ca și cei de la 11 septembrie, nu va fi uitat niciodată,” a transmis BBC.

Arma crimei a fost recuperată

Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk. De asemenea, FBI afirmă că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump.

Robert Coles, agentul special FBI de la biroul din Salt Lake Field, a declarat că oficialii au recuperat o puşcă de vânătoare pe care o consideră a fi arma folosită în asasinatul de miercuri. Puşca a fost recuperată într-o zonă împădurită unde trăgătorul a fugit, iar laboratorul FBI va analiza această armă, a declarat Coles. El a adăugat că anchetatorii au colectat, de asemenea, „încălţăminte, amprente, o amprentă de palmă şi amprente de antebraţ pentru analiză”.

Mesaje scrise pe cartușe

Anchetatorii au găsit muniție gravată cu expresii ale ideologiei transgender și antifasciste în interiorul puștii care, potrivit autorităților, a fost folosită în împușcarea mortală a lui Charlie Kirk, potrivit unui buletin intern al forțelor de ordine și unei persoane familiarizate cu ancheta, scrie WSJ.

Pușca de vânătoare de calibru 30, un model mai vechi, a fost descoperită în pădurea din apropierea locului împușcăturilor de miercuri de la Universitatea Utah Valley, înfășurată într-un prosop, cu un cartuș gol încă în cameră, au spus sursele. În încărcător se aflau și trei cartușe nefolosite, toate cu inscripții pe ele.

Beau Mason, comisar al Departamentului de Siguranţă Publică din Utah, a spus că, după ce a tras, trăgătorul „s-a amestecat în peisaj” şi „pare să fie de vârstă universitară”. Noile imagini cu suspectul au rezultat peste noapte, după ce anchetatorii au studiat înregistrările disponibile de la evenimentul din campusul universitar. Coles a precizat că FBI a primit peste 130 de ponturi, care sunt „investigate atent”. Coles a mai spus că nu crede că publicul este în pericol, considerând atacul un „eveniment cu ţintă precisă”.

Moartea lui Charlie Kirk a stârnit un val de reacții politice în întreaga Americă

Moartea prin împușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcării pro-Trump, a stârnit un val de reacții politice la Washington și în întreaga Americă. În timp ce Donald Trump a acuzat „retorica stângii radicale” că ar fi alimentat asasinatul, adversarii săi politici au condamnat la unison violența, avertizând asupra escaladării tensiunilor ideologice într-o societate deja profund divizată. Tragedia readuce în prim-plan riscul radicalizării și fragilitatea climatului politic american în pragul noilor alegeri.

Podcasterul conservator, purtătorul de cuvânt al tinerilor pro-Trump, a fost ucis în timpul unei întâlniri publice la o universitate din Utah.

