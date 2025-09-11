Profesor de sport, reclamat că ar fi abuzat şapte eleve

Părinții mai multor eleve de clasa a VI-a de la o școala din localitatea ialomiţeană Jilavele l-au reclamat la poliție pe un profesor, care le-ar fi abuzat sexual fiicele, informează ŞtirileProTV.

Părinții a șapte eleve de la scoală generală din Jilavele, județul Ialomița, au depus plângere la poliție, susţinând că profesorul care predă istorie, geografie și sport la clasele fiicelor loc le-ar fi adresat injurii copilelor.

Unele fete au fost ținta unor comentarii cu tentă sexuală din partea dascălului sau chiar au fost atinse în moduri nepotrivite. Presupusele abuzuri s-ar fi întâmplat în timpul anul scolar trecut.

Acum, la deschiderea noului an scolar, părinții au fost șocați să îl revadă pe profesor la catedră și spun că sunt speriați că abuzurile ar putea continua. Așa că l-au reclamat pe bărbat la poliție.

Poliţia a început o anchetă. Unitatea de învățământ l-a suspendat pe profesor de la catedra, până la finalizarea anchetei.

