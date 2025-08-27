Atrași de salariile mari, oameni din întreaga lume vin să lucreze la mina de opal dintr-un mic orășel din Australia. Doar că mina se află în mijlocul deșertului australian. Pentru a putea supraviețui temperaturilor care ajung la 55 de grade Celsius la umbră, locuitorii și-au construit întregul orășel la mare adâncime în subteran.

Familiile care locuiesc în comunitatea subterană spun că le place pacea și liniștea traiului în aceste adăposturi izolate, departe de arșiță. Totuşi, există şi câteva provocări.

Nu-i lipseşte nimic…şi e sub pământ!

Originară din Stuttgart, Germania, Sabrina Troisi, în vârstă de 38 de ani, locuiește acum în Coober Pedy, un oraș uimitor din Australia de Sud. Împreună cu soțul și cei doi copii, Sabrina locuiește într-o “casă” unică, în valoare de 277.000 de dolari, săpată în versantul unui deal.

Neobișnuita lor casă, ascunsă la aproximativ patru metri sub pământ, are 2 camere de zi, 2 băi și o piscină, plus un SPA interior și unul exterior. Biroul Sabrinei este și mai adânc în subteran, la încă șase metri mai în interiorul dealului.

Aproximativ 60% din populația de aproximativ 1.600 de locuitori din Coober Pedy trăiește în case scobite în sol. Solul este din gresie moale bogată în gips, care își poate menține forma fără a fi nevoie de suport structural suplimentar.

Casa unică a Sabrinei este mult mai ieftină decât o casă din orașul Adelaide, unde prețul mediu este de aproape 800.000 de dolari.

Dezavantajele traiului în pământ

Sabrina este atât de obișnuită cu modul de viață liniștit al orașului, încât acum consideră că city break-urile sunt mult prea agitate.

„Când mergem în vacanță sunt epuizată de străzile aglomerate din Adelaide sau de străzile unui oraș mai mare, pentru că sunt atât de obișnuită cu liniștea din Coober Pedy”, a spus Sabrina, citată de Cancan.

Cu toate acestea, deși există o mulțime de avantaje, praful și lucrările de întreținere necesare pot prezenta provocări.

„Dacă nu consolidezi pereții în mod regulat, devine destul de prăfuit pentru că te afli în interiorul unui deal. Altfel, o să îți cadă bucățele de tavan în supă când ești la masă. Și asta devine destul de enervant. Când văruiești pereții, se ia după un timp, așa că trebuie să refaci asta periodic”.

Departe de civilizaţie…

Coober Pedy este, fără îndoială, îndepărtat de restul lumii. Cel mai apropiat oraș este la aproape 650 de km distanță. Locuitorii trebuie să conducă distanțe mari pentru a avea acces la servicii esențiale, cum ar fi bănci, veterinari și coafor.

