Ce salariu a primit Radu Vâlcan pentru cele 3 săptămâni de filmări la Insula Iubirii 2025

Radu Vâlcan continuă să fie unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV, iar succesul emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1 se leagă strâns de prezența lui. Filmările pentru sezonul 9 au avut loc în Thailanda, iar remunerația soțului Adelei Popescu este pe măsura notorietății show-ului.

Insula Iubirii, sezonul 9 se apropie de momentul final. Cuplurile au trecut de la extaz la agonie pe măsură ce tentația și farmecul ispitelor și-au pus amprenta pe cele două insule. Ruptura pare că s-a produs în trei dintre cuplurile sosite în jocul tentației.

Prezentatorul TV a anunțat la începutul filmărilor că aventura din Thailanda este una cu totul specială pentru el, mai ales că alături îi este și partenera lui de viață, Adela Popescu.

„Anul acesta hotărâserăm împreună să nu mai vină (Adela Popescu, n. red.). Dar mi-am dat seama în timp util că o luna atât de departe de casa vă fi greu de dus singur. Așa că m-am organizat. Și ea a acceptat”, a povestit Radu Vâlcan, pe contul său de socializare.

Câţi bani încasează prezentatorul

Deși Vâlcan a fost mereu discret în privința onorariului, fanii show-ului sunt convinși că acesta este răsplătit pe măsura importanței sale pentru emisiune.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Radu Vâlcan ar încasa între 35.000 și 45.000 de euro pentru cele trei săptămâni de filmări din Thailanda. În urmă cu șase ani, prezentatorul primea 10.000 de euro pentru un sezon, însă, odată cu creșterea popularității producției și inflația, suma s-a triplat sau chiar cvadruplat, potrivit Cancan.ro.

