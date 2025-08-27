Artă, nu glumă! Un bărbat a construit o casă de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie

Un bărbat fascinat de case cu dimensiuni reduse și-a propus să construiască cea mai mică locuință din lume, de mărimea unui dulap, și se pare că a reușit să facă acest lucru cu succes. Levi Kelly este expert și constructor de case mici, care îți împărtășește experiențele pe canalul său de YouTube. Călătorește pe termen scurt și își alege cele mai neobișnuite locuri de cazare, inclusiv căsuțe în copaci, containere, dar și în locații de lux.

Levi s-a întrebat dacă poate să construiască o casă de mărimea unui dulap și a început să lucreze la ea, în curtea din spatele casei lui. Locuința proiectată de el are aproximativ 1,85 m pe 0,9 m, potrivit CNBC.

„Am fost întotdeauna pasionat de traiul în spații mici. Îmi place să văd cum oamenii devin creativi în spații restrânse. În ultimii șase ani, am călătorit prin Statele Unite documentând peste 300 de Airbnb-uri unice, de la case în copaci, peșteri până la vile de lux.

Într-o zi, după ce am văzut pe cineva încercând să trăiască într-o casă de 2 metri pătrați, m-am gândit: pot să construiesc ceva și mai mic, dar și mai bum. A lucrat o lună la „casă”. Din fericire, aproape că nici nu a plouat, iar soția m-a ajutat mult. Am cheltuit în total cam 5.000 de dolari, ceea ce este mai puțin decât costul obișnuit, fiindcă aveam deja multe materiale. Majoritatea cheltuielilor au fost pentru lemn, izolație, panouri solare și instalația electrică”, explică Levi.

Casă mică…dar cu de toate!

În ciuda dimensiunilor, casa are toate elementele esențiale: o unitate compactă de aer condiționat și încălzire, un pat rabatabil în spațiul din pod cu tavan înalt, o banchetă cu loc de depozitare, o toaletă portabilă și un duș exterior.

Casa are o zonă de bucătărie cu mini-frigider, un robinet pliabil și o chiuvetă sub blatul din nuc. Când nu este folosită, un blat mic acoperă chiuveta care devine o suprafață uniformă de preparare. Spațiul nu este ideal pentru gătit mese sofisticate, dar cu o plită electrică sau un aragaz de camping se pot pregăti mâncăruri simple.

Totul – inclusiv mini-frigiderul și dușul exterior – este alimentat de panourile solare de pe acoperiș.

