Mario Vargas Llosa, gigantul literaturii latino-americane, a murit la vârsta de 89 de ani

Romancierul peruan Mario Vargas Llosa, una dintre figurile esențiale care a declanșat un boom global în literatura latino-americană, a murit, ieri, la vârsta de 89 de ani.

Moartea sa a fost anunțată de copii săi, Álvaro, Gonzalo și Morgana Vargas Llosa. De-a lungul unei cariere de peste 50 de ani, Vargas Llosa a trasat puterea și corupția într-o serie de romane, inclusiv Timpul eroului, Conversația în catedrală și Sărbătoarea caprei. Trăind o viață la fel de colorată ca ficțiunea sa, Vargas Llosa a lansat și o candidatură eșuată pentru președinția peruană, a alimentat o ceartă de lungă durată cu Gabriel García Márquez și a triumfat ca laureat al Premiului Nobel în 2010.

Copilărie și adolescență

Născut în Arequipa în 1936, Vargas a început să lucreze ca reporter criminal la doar 15 ani. Patru ani mai târziu, a fugit cu mătușa sa de 32 de ani prin căsătorie, Julia Urquidi, o plecare pe care tatăl său a numit-o „un act viril”. O călătorie la Paris în 1958 a fost începutul a 16 ani în străinătate, trăind în Madrid, Barcelona și Londra, precum și în capitala Franței.

Dar în timp ce lucra ca jurnalist, radiodifuzor și profesor, Vargas Llosa a început să se întoarcă în patria sa în ficțiune.

În 1963, primul său roman, Timpul eroului, a fost publicat în Spania. Dar această poveste despre o crimă de la academia militară Leoncio Prado – unde Vargas Llosa a petrecut doi ani în adolescență – și mușamalizarea ulterioară a fost considerată atât de șocantă în Peru încât se spune că 1.000 de exemplare au fost arse pe terenul de paradă al școlii.

Disensiunile cu Marquez

Vargas Llosa s-a aflat în centrul unui boom al literaturii latino-americane alături de scriitori precum Julio Cortázar, Carlos Fuentes și Márquez. Studiul său din 1971, Garcia Márquez: Story of a Deicide, a adus literatura lumii noi în conversație cu cea veche, dar prietenia sa cu romancierul nu a durat.

Când Márquez l-a salutat pe Vargas Llosa în fața unui cinematograf din Mexico City, în 1976, a primit un pumn în față ca răspuns. Vorbind la un eveniment la Madrid, la trei ani după moartea lui Márquez în 2014, Vargas Llosa a spus că este trist să audă de moartea fostului său prieten, dar a refuzat să detalieze motivele certei. „Ne îndreptăm către un teren periculos”, a spus el. „A sosit momentul să punem capăt acestei conversații.”

Reputația literară

Piese de teatru, nuvele și romane, inclusiv Conversația în catedrală, Mătușa Julia și scenaristul și Războiul de la sfârșitul lumii i-au confirmat reputația literară. Dar pe măsură ce profilul său creștea, Vargas Llosa s-a implicat din ce în ce mai mult în politică. Îndepărtându-se de marxismul tinereții sale, a găzduit o emisiune de chat la televiziunea peruană.

În 1984, a refuzat o ofertă a președintelui conservator Fernando Belaúnde Terry de a deveni prim-ministru. În 1987, Vargas Llosa a atras o mulțime de 120.000 de persoane la un miting la Lima, care protestează împotriva planurilor de naționalizare a sistemului financiar peruvian și a lansat o campanie prezidențială. Trei ani mai târziu, după multe telefoane abuzive și amenințări cu moartea, a fost învins în turul doi de Alberto Fujimori și a părăsit țara în câteva ore.

Mario Vargas Llosa, ilustrat în campania electorală în Lima, Peru, în 1990 (Foto: Sipa Press/Rex Features)

„Nu am mințit”, a spus el pentru The Guardian în 2002. „Am spus că avem nevoie de reforme radicale și sacrificii sociale, iar la început a funcționat. Dar apoi a venit războiul murdar, prezentând reformele mele ca pe ceva care ar distruge locuri de muncă. A fost foarte eficient, mai ales cu cei mai săraci din societate. În America Latină preferăm promisiunile realității”.

Cetățenia spaniolă și Premiul Nobel

Vargas Llosa a primit cetățenia spaniolă în 1993, pe măsură ce fluxul de piese de teatru, eseuri și romane a continuat, potrivit The Guardian. Sărbătoarea Caprei, publicată în 2000, a intrat în mintea dictatorului dominican Rafael Trujillo cu un efect înfiorător. Romanul său din 2006 The Bad Girl urmărește o aventură care se întinde pe mai bine de 40 de ani.

Mario Vargas Llosa primește Premiul Nobel pentru literatură 2010 de la regele suedez Carl XVI Gustaf la Sala de concerte din Stockholm, Suedia (Foto: Claudio Bresciani/Reuters)

Când Academia Suedeză a sunat în 2010, Vargas Llosa a crezut la început că este o glumă. Premiul Nobel a fost „un basm pentru o săptămână”, a spus el pentru The Guardian în 2012, dar „un coșmar pentru un an”, atenția publicului lăsându-l abia în stare să scrie: „Nu vă puteți imagina presiunea de a acorda interviuri, de a merge la târguri de carte”.

L-a susținut pe Bolsonaro

Laureatul a folosit noua sa platformă globală pentru a se pronunța împotriva manipulării în media peruană, a propagandei din Federația Rusă și a lui Donald Trump. Cu toate acestea, în mai 2022, el a spus că îl va sprijini pe fostul lider de extremă dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, împotriva lui Luiz Inácio Lula da Silva în alegerile generale din Brazilia.



„Am învățat din experiențele mele politice că sunt un scriitor, nu un politician”, a explicat Vargas Llosa pentru The Guardian în 2012. „O parte din motivele pentru care am trăit viața pe care o am este pentru că am vrut să am o viață aventuroasă. Dar cele mai bune aventuri ale mele sunt mai mult literare decât politice.”

Trei, patru ani lucra la un roman

Din 1976 până în 1979, Vargas Llosa a fost președinte al PEN International, grupul mondial pentru libertatea de exprimare a scriitorilor. Din cauza obiecției sale față de mișcarea de independență catalană, el a demisionat din funcția de președinte emerit în 2019, după ce organizația a cerut eliberarea a doi lideri ai societății civile catalane întemnițați și a susținut că catalanii au fost persecutați „într-un mod nemaivăzut de la dictatura Franco”.

Mario Vargas Llosa pozează pentru o fotografie în timpul unei ceremonii de introducere în Academie Francaise (Academia Franceză), la Paris, 9 februarie 2023. A fost primul membru care nu a scris niciodată o carte în franceză (Fotoe: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

În ciuda profilului internațional al autorului, el a continuat să facă spațiu ficțiunii, cu patru romane apărute după premiul Nobel. În 2023, el a anunțat că cel mai nou roman Le dedico mi silencio (Îți dau tăcerea mea) va fi ultimul său, spunând La Vanguardia: „Deși sunt optimist, nu cred că voi trăi suficient pentru a lucra la un nou roman, mai ales că îmi ia trei sau patru ani să scriu unul. Dar nu voi înceta niciodată să lucrez și sper că voi avea putere până la capăt.”



Vargas Llosa a divorțat de prima sa soție în 1964 și s-a căsătorit cu verișoara primară, Patricia Llosa, mama lui Álvaro, Gonzalo și Morgana. După 50 de ani de căsnicie, a părăsit-o în 2015 pentru Isabel Preysler, mama cântărețului Enrique Iglesias, relație care s-a încheiat în 2022.

