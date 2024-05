Brian McCardie, actorul „Line of Duty”, a murit la 59 de ani

Actorul scoțian Brian McCardie, care l-a interpretat pe Tommy Hunter în serialul BBC „Line of Duty”, a murit duminică, potrivit NBC. Chiar dacă McCardie a apărut în „Line of Duty” doar de câteva ori în primele două sezoane ale emisiunii, performanța sa a fost memorabilă.

Sora lui, Sarah McCardie, a împărtășit vestea într-o postare pe contul ei X. „Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Brian James McCardie (59 de ani), fiu iubit, frate, unchi și prieten drag pentru mulți. Brian a murit brusc acasă, duminică, 28 aprilie. Un actor minunat și pasionat pe scenă și pe ecran, Brian și-a iubit munca și a atins multe vieți și a plecat mult prea devreme”, se arată în postare. „Îl iubim și ne va fi foarte dor de el; te rog să-ți amintești de Brian în gândurile tale. Aranjamentele funerare vor fi anunțate în zilele următoare. Ca familie, am cere intimitate în acest moment.”

We are shocked and so deeply saddened by the tragic news of Brian McCardie's sudden death. He was an actor of such great talent who we were lucky to represent, and our thoughts are very much with his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/KEsU8VwHLB