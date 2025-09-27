Depistat de polițiști în trafic, după ce ar fi consumat substanțe psihoactive

Polițiștii Biroului Ordine Publică din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin au oprit în trafic, pe 26 septembrie, un bărbat de 37 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, care conducea un autoturism pe bulevardul Aluniș, din municipiu.

În urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii consumului de substanțe interzise, informeaza IPJ Mehedinţi.

Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

