Mehedinţi: Zece permise de conducere reținute în ultimele 24 de ore

Polițiștii mehedințeni au continuat, în ultimele 24 de ore, acțiunile pentru menținerea ordinii și liniștii publice, respectarea legislației rutiere de către participanții la trafic, prevenirea traficului și consumului de substanțelor interzise și depistarea persoanelor urmărite.

Pentru protejarea comunității, polițiștii au fost prezenți în stradă și au intervenit operativ la 36 de evenimente sesizate, dintre care 22 sesizate prin SNUAU 112, potrivit IPJ Mehedinţi.

Pe timpul misiunilor desfășurate, 43 de conducători auto au fost testați cu aparatura din dotare, în vederea stabilirii indiciilor cu privire la eventuala prezență a substanțelor psihoactive și consumului de alcool la volan.

Polițiștii au aplicat 206 sancţiuni contravenţionale

237 de autovehicule și peste 250 de persoane au fost verificate prin aplicația e-DAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 206 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 75.000 de lei.

Zece permise de conducere, reținute în ultimele 24 de ore

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 10 conducători auto. Acestora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, potrivit legii.

Au fost oprite din a circula pe drumurile publice 11 vehicule, care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

