Magazinul PPC Energie din Craiova se transformă într-un mini-orășel al primăverii

Magazinul PPC Energie din Craiova, situat pe Strada Calea București nr. 37, își întâmpină comunitatea cu un decor special creat pentru a celebra energia verde a primăverii.

Vitrina a fost transformată într-un mini-orășel colorat, plin de energie și inspirație, care reflectă atmosfera vie a orașului și invită trecătorii să redescopere bucuria lucrurilor simple.

Instalația este completată de turbine eoliene motorizate, care sugerează ideea de energie curată și sustenabilă, iar o parte dintre elementele decorative sunt reutilizabile, pentru a pune accent pe protejarea mediului.

Ateliere gratuite pentru copii pe 24 aprilie

PPC Energie organizează pe 24 aprilie „Atelierele Primăverii”, un eveniment dedicat copiilor.

Activitățile vor avea loc în două intervale orare:

16:00 – 17:00;

17:30 – 18:30.

În cadrul atelierelor, cei mici vor învăța, pe înțelesul lor, ce este energia, de ce este importantă și cum poate fi folosită mai eficient.

Programul include și:

pictură pe față;

modelare de baloane;

fotografii instant cu mascote;

premii și cadouri surpriză;

tombolă dedicată copiilor.

Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate.

Soluții pentru casă și eficiență energetică

Părinții care vor participa la eveniment pot afla mai multe despre soluțiile oferite de PPC Energie pentru confortul locuinței și reducerea consumului de energie.

În portofoliu se regăsesc aparate de aer condiționat, centrale termice și electrocasnice mari, care pot fi cumpărate în rate egale direct pe factura de energie.

De asemenea, clienții pot opta și pentru servicii de asistență pentru situații neprevăzute.

PPC continuă implicarea în comunitatea din Craiova

PPC a susținut și Târgul de Crăciun din Craiova din 2025 și continuă să se implice în proiecte importante pentru comunitate.

În luna mai, PPC Energie va fi partener de energie al Festivalului Internațional Shakespeare Craiova 2026.

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