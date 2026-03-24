Târg de adopții canine la Craiova: dă o șansă unui prieten loial

Un nou târg de adopții canine va avea loc în Craiova, oferind iubitorilor de animale ocazia de a schimba destinul unor câini fără stăpân. Evenimentul este organizat de Salubritate Craiova, prin Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, în parteneriat cu Maxi Pet România.

📍 Locație: Promenada Craiova

📅 Data: 4 aprilie 2026

⏰ Interval: 13:00 – 18:00

Câini pregătiți pentru adopție

Vizitatorii vor putea întâlni mai mulți câini din adăpostul public, toți deparazitați, vaccinați, sterilizați, microcipați.

Voluntarii vor fi prezenți pentru a oferi informații și pentru a facilita procesul de adopție, în speranța că fiecare patruped își va găsi o familie.

Demonstrații și sfaturi utile pentru viitorii stăpâni

La eveniment vor participa și specialiști ai Centrul Național de Educare Canină, alături de câini antrenați pentru operațiuni de salvare.

Aceștia vor oferi:

demonstrații practice,

sfaturi despre comportamentul câinilor,

recomandări pentru o relație armonioasă om–animal.

Adopția este gratuită și vine cu surprize

Adopția este gratuită, conform legii, pe baza unui act de identitate valid.

În plus, noii stăpâni vor primi un pachet de bun-venit oferit de Maxi Pet România, care include:

hrană pentru câini,

jucării,

boluri.

Un gest simplu, o viață schimbată

Adopția unui câine nu înseamnă doar un animal de companie, ci și o șansă la o viață mai bună pentru un suflet abandonat. Evenimentul își propune să promoveze responsabilitatea și iubirea față de animale.

