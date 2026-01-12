(VIDEO) Bărbat mort într-un accident lângă Craiova

Un bărbat de 60 de ani, din Coțofenii din Dos, a murit într-un accident rutier care a avut loc în această seară pe podul de la Breasta, lângă Craiova. Din primele informații, bărbatul mergea pe marginea drumului şi a fost lovit de o mașină.

„Polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost sesizați, în această seară, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 606.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că un bărbat de 40 ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 606, dinspre localitatea Breasta, către Craiova, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi accidentat un bărbat de 60 de ani, din Coțofenii din Dos, care s-ar fi deplasat în calitate de pieton, pe partea carosabilă.

Din impact, pietonul a fost proiectat pe sensul opus de mers.

Ulterior, un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din comuna Breasta, pe sensul pe care a fost proiectat pietonul, către Breasta, pentru a evita impactul, ar fi pătruns pe sensul de mers către Craiova, intrând în coliziune cu autoturismul condus de bărbatul de 40 de ani“, potrivit IPJ Dolj.

În urma evenimentului rutier, din păcate, pietonul a decedat. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Citeşte şi: Scandal într-o clădire de birouri din Craiova. Un bărbat, cercetat de poliţişti pentru agresiune