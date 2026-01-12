Scandal într-o clădire de birouri din Craiova. Un bărbat, cercetat de poliţişti pentru agresiune

Un scandal a avut loc astăzi într-o clădire de birouri din Craiova, după ce un bărbat de 51 de ani, din Coşoveni, nu a fost lăsat să intre. În urma conflictului, un bărbat de 67 de ani s-a ales cu dosar penal.

„Polițiștii Secției 1 Poliție Craiova au fost sesizați astăzi de către un bărbat de 51 de ani, din comuna Coșoveni, cu privire la faptul că în jurul orei 11.40, în timp ce se afla în zona unei clădiri de birouri de pe strada Frații Buzești, din Craiova, în urma unei discuții în contradictoriu privind accesul în incinta clădirii, în care funcționează și o instituție publică, purtată cu un bărbat de 67 de ani, din aceeași localitate, ar fi fost agresat fizic de acesta“, potrivit IPJ Dolj.

În cauză, polițistii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Bărbatul de 51 de ani a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i adusă la cunoștință posibilitatea de a solicita ordin de protecție instanței de judecată.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Citeşte şi: (VIDEO) Craiovean reţinut de poliţişti după ce a încălcat ordinul de protecție