(VIDEO) Craiovean reţinut de poliţişti după ce a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 48 de ani, din Craiova, a fost reţinut de polițiștii din Dolj. Acesta este acuzat de amenințare, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție. Incidentul s-a produs la doar o zi după ce autoritățile i-au interzis să se apropie de victimă.

„Polițiștii Secției 6 Poliție Craiova l-au prins pe bîrbat în flagrant delict, pe 12 ianuarie, la ora 00.30, în timp ce se afla în curtea locuinței fostei concubine, o femeie de 37 de ani, din Craiova, deși pe numele acestuia fusese emis, la data de 11 ianuarie un ordin de protecție provizoriu.

În fapt, în seara zilei de 11 ianuarie a.c., bărbatul ar fi pătruns în curtea locuinței femeii, fără drept, unde i-ar ar fi adresat amenințări cu acte de violenţă“, potrivit IPJ Dolj.

Bărbatul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de arestare preventivă.

