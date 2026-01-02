5.1 C
Craiova
vineri, 2 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljPacient cu arsuri, transportat de la Craiova în Belgia cu o aeronavă militară

Pacient cu arsuri, transportat de la Craiova în Belgia cu o aeronavă militară

De Magda Dragu
Pacient cu arsuri de la Craiova, transportat în Belgia cu o aeronavă militară
Pacient cu arsuri de la Craiova, transportat în Belgia cu o aeronavă militară

Un pacient cu arsuri este transportat vineri de la Craiova, în Belgia, cu o aeronavă militară, iar la întoarcere va repatria doi români recuperaţi în spitalele belgiene.

”O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri, 2 ianuarie, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles (Belgia), a unui pacient cu arsuri”, a transmis, vineri, Ministerul Apărării.

Aeronava va aduce din Belgia, la întoarcere, doi pacienţi care s-au recuperat în spitale din Bruxelles. mEchipa medicală care monitorizează pacienţii pe timpul zborului este formată din specialişti ai Forţelor Aeriene Române şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă – Bucureşti.

Ministerul precizează că aeronava a decolat de la Craiova în jurul orei 9.40.

România trimite un pacient din categoria marilor arşi în Belgia, pentru tratament

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a anunţat, joi seară, că România trimite un pacient din categoria marilor arşi în Belgia, pentru tratament, pentru un al doilea pacient ars familia nefiind de acord cu transferul.

Arafat a precizat că astfel de transferuri au loc frecvent între ţările europene, în condiţiile în care capacitatea de tratare a acestui tip de pacienţi este limitată.

El a explicat că pacientul trimis în Belgia este din judeţul Olt, iar cei doi care revin în ţară sunt victime ale unei explozii dintr-un apartament din judeţul Bacău.

Citeşte şi: Se schimbă sistemul de finanțare pentru medicii de familie se schimbă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA