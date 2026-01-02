Pacient cu arsuri, transportat de la Craiova în Belgia cu o aeronavă militară

Un pacient cu arsuri este transportat vineri de la Craiova, în Belgia, cu o aeronavă militară, iar la întoarcere va repatria doi români recuperaţi în spitalele belgiene.

”O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri, 2 ianuarie, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles (Belgia), a unui pacient cu arsuri”, a transmis, vineri, Ministerul Apărării.

Aeronava va aduce din Belgia, la întoarcere, doi pacienţi care s-au recuperat în spitale din Bruxelles. mEchipa medicală care monitorizează pacienţii pe timpul zborului este formată din specialişti ai Forţelor Aeriene Române şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă – Bucureşti.

Ministerul precizează că aeronava a decolat de la Craiova în jurul orei 9.40.

România trimite un pacient din categoria marilor arşi în Belgia, pentru tratament

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a anunţat, joi seară, că România trimite un pacient din categoria marilor arşi în Belgia, pentru tratament, pentru un al doilea pacient ars familia nefiind de acord cu transferul.

Arafat a precizat că astfel de transferuri au loc frecvent între ţările europene, în condiţiile în care capacitatea de tratare a acestui tip de pacienţi este limitată.

El a explicat că pacientul trimis în Belgia este din judeţul Olt, iar cei doi care revin în ţară sunt victime ale unei explozii dintr-un apartament din judeţul Bacău.

