Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după valul de ploi

Pe drumul expres Craiova-Pitești sunt alunecări de teren. Pământul a luat-o la vale în mai multe sectoare de drum. Reprezentanții CNAIR spun că au anunțat constructorul care trebuie să rezolve problema.

Umiditatea din sol a făcut să se producă alunecări de teren. Timp de două săptămâni, a plouat în fiecare zi. Afectat este tronsonulul 4 din Drumul Expres Craiova-Pitești, un tronson recent inaugurat. Pământul a luat-o la vale, iar șoferii și locuitorii din zonă au anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, care a anunțat constructorul, potrivit digi24.ro.

Traficul nu este afectat în acest moment

Drumul se află în garanție, iar constructorul este nevoit să remedieze aceste probleme. Constructorul, dar și cei de la Drumuri și Poduri Craiova, spun că traficul nu este afectat în acest moment, însă dacă va mai ploua în continuare și aceste probleme nu vor fi remediate, atunci vor apărea probleme și în ceea ce privește circulația rutieră din această zonă.