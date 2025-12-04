Moș Nicolae aduce magie și cadouri muzicale la Târgul de Crăciun Craiova

Primăria Municipiului Craiova pregătește un weekend plin de magie la Târgul de Crăciun Craiova, desemnat cel mai bun din Europa în competiția European Best Christmas Markets 2025-2026.

Vizitatorii se pot bucura de Sania zburătoare a lui Moș Crăciun, decorațiuni spectaculoase, patinoar, carusel, preparate tradiționale, turtă dulce, vin fiert și suveniruri, în mai multe locații: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, zona Doljana, Piața Ierusalim, Minerva, str. Lipscani, Theodor Aman și esplanada Teatrului Național Marin Sorescu.

Printre evenimentele muzicale și artistice se numără:

Spectacolul de balet „Spărgătorul de Nuci” pe patinoar (Opera Română Craiova)

pe patinoar (Opera Română Craiova) Show-ul Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Concerte de colinde și muzică populară (Filarmonica Oltenia, Secția Folclor „Maria Tănase”)

(Filarmonica Oltenia, Secția Folclor „Maria Tănase”) Cutia cu povești și spectacole pentru copii (Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri)

și spectacole pentru copii (Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri) MINUNAȚII powered by Kiss FM , concert susținut de Lidl

, concert susținut de Lidl Caravana Coca-Cola și show-uri live Kiss Kiss în the Mix

Evenimentele vor avea loc în perioada 5-7 decembrie 2025, între orele 15:00 și 22:00, oferind o experiență completă pentru toate vârstele și transformând centrul Craiovei într-un spațiu plin de atmosferă de basm de sărbători.

