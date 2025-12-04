(VIDEO) Percheziții în județul Dolj: 5 aparate de jocuri de noroc confiscate pentru operare fără licență

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 12 percheziții în județul Dolj, descoperind și indisponibilizând 5 aparate de jocuri de noroc tip slot-machine, folosite fără licență sau autorizație.

Există indicii că, în unități administrativ-teritoriale cu populație mai mică de 15.000 de locuitori, ar fi fost organizate jocuri de noroc ilegale, iar veniturile obținute au fost însușite integral de organizatori, fără plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

Au fost ridicate documente contabile și alte înscrisuri utile pentru documentarea și probarea activității infracționale. Un mandat de aducere a fost pus în executare, o persoană fiind condusă la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Urmează să fie dispuse măsuri legale.

