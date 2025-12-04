9 C
Craiova
joi, 4 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljMama lui Elon Musk, impresionată de Târgul de Crăciun de la Craiova. Olguța Vasilescu dezvăluie cifre și surprize

Mama lui Elon Musk, impresionată de Târgul de Crăciun de la Craiova. Olguța Vasilescu dezvăluie cifre și surprize

De Mariana BUTNARIU
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova (Foto: Fanatik)
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova (Foto: Fanatik)

Târgul de Crăciun din Craiova continuă să atragă atenția internațională, iar recent, Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, și-a exprimat admirația pentru imaginile distribuite online despre eveniment. Primărița Lia Olguța Vasilescu a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că este foarte bucuroasă de aprecieri și a dezvăluit cifre impresionante privind afluxul de turiști.

Potrivit edilului, Târgul a atras aproximativ 400.000 de vizitatori pe săptămână, jumătate dintre aceștia fiind turiști străini, veniți din țări precum Las Vegas, Singapore sau Japonia. Olguța Vasilescu a explicat că succesul evenimentului se datorează unei strategii clare, implicării continue a echipei și colaborării cu mediul privat. Sania lui Moș Crăciun, de exemplu, costă peste 200.000 de euro și este asigurată de sponsori.

Primărița a subliniat că Târgul de Crăciun nu este doar un eveniment festiv, ci a devenit o adevărată industrie turistică și culturală, cu o tematică diferită în fiecare an. Pentru 2026, tema aleasă este „Tărâmul Elfilor”, iar bradul va fi unic și realizat pe comandă. În plus, vizitatorii vor avea parte de o surpriză specială în Parcul Nicolae Romanescu, unde vor putea admira animale sălbatice într-un concept inedit.

Olguța Vasilescu a mai explicat că succesul internațional al târgului nu a venit prin campanii costisitoare, ci prin promovare inteligentă și implicarea comunității culturale locale, precum artiști, pictori și sculptori, care contribuie la componenta estetică a evenimentului.

Citește și: (VIDEO) Accident rutier mortal pe DC 171, în afara localității Vela

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA