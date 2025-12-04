9 C
Craiova
joi, 4 decembrie, 2025
(VIDEO) Accident rutier mortal pe DC 171, în afara localității Vela

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, noaptea trecută, în jurul orei 03:36, despre un accident rutier produs pe DC 171, în afara localității Vela.

Din primele cercetări ale polițiștilor Biroului Rutier Craiova, un tânăr de 24 de ani, din comuna Unirea, în timp ce conducea un autoturism din direcția DJ 552 B către localitatea Segleț, a pierdut controlul într-o curbă la stânga și s-a răsturnat într-o carieră de piatră.

În urma accidentului, un pasager de 26 de ani, din comuna Vela, și-a pierdut viața. Conducătorul auto și alți trei bărbați, cu vârste între 26 și 41 de ani, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea conducătorului auto cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar probe biologice au fost recoltate pentru analiză la IML.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili exact împrejurările accidentului. Totodată, a fost dispusă o expertiză medico-legală pentru clarificarea cauzei decesului pasagerului.

Citește și: Expoziție documentară despre comunitatea italiană din Craiova, la Muzeul Cărții și Exilului

