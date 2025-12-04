Expoziție documentară despre comunitatea italiană din Craiova, la Muzeul Cărții și Exilului

Muzeul Cărții și Exilului găzduiește luni, 8 decembrie 2025, la ora 17.00, vernisajul expoziției documentare „A construi memoria. Comunitatea italiană din Craiova: o istorie care continuă”. Expoziția este organizată sub patronajul Consulatului General al României la Torino și cu sprijin financiar al Pirelli, Asociația Angora 2023 și alți parteneri.

Expoziția spune povestea italienilor care au sosit la Craiova la începutul secolului XX și au contribuit semnificativ la dezvoltarea regiunii. În decurs de trei decenii, între 1899 și 1930, comunitatea italiană din județul Dolj a crescut de la câteva zeci de familii la peste 480 de persoane, devenind un reper în economia constructivă a orașului.

Traseul expozițional evidențiază contribuția italienilor prin documente, imagini și mărturii, cu panouri tematice dedicate:

Principalilor constructori: Dallan Barba & Peresutti, Ferdinando Bulfon, Pietro Adotti, Pietro Pascuttini, Trolli & Bardelli, Ollivero & Albertazzi

Clădirilor reprezentative: Strada Popa Șapcă, English Park, Vila Lucilla

Dimensiunii culturale a comunității: Giuseppe Vescovi

Ce se poate vedea

Vizitatorii pot urmări interviuri video cu istorici, arhitecți și cercetători care aprofundează contextul istoric și arhitectonic, printre care:

Carmen Banța – contribuția italiană la arhitectura craioveană și comunitatea vizibilă în Biserica Catolică „Toți Sfinții”

Rodica Mixich – traseul primilor italieni, de la meșteșugari și muncitori sezonieri, la primele colonii precum Izvorul Rece și satul Italieni, dispărut astăzi, dar încă prezent în memoria locală

Expoziția include și un focus pe familia Bulfon-Bulandra, prin fotografii de arhivă și interviul video cu Adrian Bulandra, redând chipul uman al continuității italiene care a traversat secolul XX.

Curatorul expoziției, Luca Villa (Bologna), istoric al culturii și curator muzeal specializat în patrimoniu transnațional și istorie colonială, a coordonat expoziții importante la Museo Civico Medievale și Museo Civico del Risorgimento din Bologna și a publicat studii în reviste internaționale de specialitate.

Expoziția va fi disponibilă pentru public în perioada 8 decembrie 2025 – 12 ianuarie 2026 la Muzeul Cărții și Exilului Românesc.

