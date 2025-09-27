12.9 C
(VIDEO) Dolj: Incendiu puternic de vegetație uscată în comuna Vârvor

Magda Dragu
Un incendiu puternic de vegetaţie uscată a izbucnit aseară în comuna Vârvor.

„Pompierii doljeni, alături de serviciile voluntare pentru situații de urgență, intervin chiar în aceste momente cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Vârvor. Incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă, iar vântul puternic îngreunează intervenția și favorizează extinderea flăcărilor“, potrivit ISU Dolj.

Pompierii fac apel la cetățeni să nu folosească focul deschis în spații deschise!

