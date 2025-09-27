Fetiță strangulată de colegul de clasă, la şcoală

O fetiță de 8 ani a fost strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă. Incidentul a avut loc la o şcoală din localitatea Soporu de Câmpie, județul Cluj. Fata a ajuns la spital cu multiple răni în zona gâtului.

Fetița de 8 ani este elevă în clasa a II-a și ar fi fost strangulată de un coleg de clasă într-una dintre pauze. La scurt timp de la incident, la fața locului a fost solicitat de urgență un echipaj medical, iar fetița a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din Cluj, cu multiple răni în zona gâtului. Aceasta a rămas internată pentru îngrijiri medicale, potrivit digi24.ro.

Poliţiştii au deschis dosar penal

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a confirmat incidentul și transmite că a deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs agresiunea. Conform Inspectoratului Școlar Cluj, la nivelul conducerii unității de învățământ au fost demarate procedurile specifice, în urma sesizărilor pe care le-a primit directorul școlii referitoare la situațiile de bullying și agresiuni fizice semnalate. De asemenea, reprezentanții Inspectoratului Școlar Cluj au comunicat că vor fi aplicate și măsuri.

