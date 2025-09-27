ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Republica Moldova

Într-o analiză ISW se arată că Rusia folosește o strategie extrem de sofisticată pentru destabilizarea și preluarea puterii în Republica Moldova, unde plănuiește chiar și proteste violente după alegerile parlamentare de pe 28 septembrie.

Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertizează într-o analiză publicată la 25 septembrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington.

Sondajele recente din Moldova sugerează că Partidul Acţiune şi Solidaritatea (PAS), pro-occidental, care deţine în prezent majoritatea în parlament, ar putea pierde această majoritate în alegerile din 28 septembrie şi, de fapt, niciun alt partid sau bloc politic nu va obţine o majoritate clară, conform stirileprotv.ro.

Sondajele indică faptul că mult va depinde însă de numărul semnificativ de alegători încă indecişi şi de votul diasporei (ale cărei opinii nu sunt urmărite de sondaje), astfel încât rezultatele probabile ale alegerilor rămân neclare în acest moment.

Rusia a folosit politicieni moldoveni legaţi de Kremlin pentru a crea condiţii care să genereze proteste

Rusia a folosit politicieni moldoveni legaţi de Kremlin şi alţi actori pentru a crea condiţii care să genereze proteste post-electorale, indiferent de rezultatul alegerilor. Ofiţerii serviciilor secrete ruse ar fi instruit moldoveni cu privire la modul de a organiza provocări şi de a transforma protestele în violenţe.

Kremlinul ar putea intenţiona să genereze proteste violente pentru a încerca să o înlăture de la putere pe preşedinta Moldovei, Maia Sandu. Ruşii ar putea încerca să genereze o imagine în oglindă, iniţiată de Kremlin, a protestelor spontane pro-europene Euromaidan din 2014 din Ucraina, care l-au îndepărtat de la putere pe preşedintele ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici.

ISW precizează că oferă această evaluare ca avertisment cu privire la un posibil eveniment cu impact puternic, cu probabilitate nedeterminată. La fel de posibil este ca Kremlinul să nu urmeze această linie de acţiune sau ar putea încerca să o urmeze, dar să eşueze, scrie ISW.

Organizarea violențelor

Serviciile de informaţii ruseşti ar fi instruit moldoveni în Serbia pentru a organiza provocări şi a destabiliza Moldova. Procurorul şef al Parchetului pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cazuri Speciale din Moldova, Victor Furtună, a raportat pe 22 septembrie că un grup format în majoritate din tineri a călătorit în mod sistematic în Serbia pentru a primi instruire de la instructori străini în măsuri de destabilizare şi provocare, inclusiv instruire privind modul de evitare a arestării şi utilizarea armelor de foc.

Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Moldovei, Alexandru Musteaţă, a adăugat că o persoană „care s-a prezentat în numele unui serviciu special rus” a coordonat direct instruirile şi că un ofiţer al Direcţiei Generale a Statului Major General Rus (GRU), care a organizat anterior activităţi subversive în UE, Asia şi Africa, a coordonat „acţiuni de destabilizare în contextul electoral”.

Musteaţă a declarat că autorităţile moldovene suspectează că politicianul moldovean Ilan Şor, cu relaţii la Kremlin, a finanţat operaţiunea cu fonduri din Rusia. Musteaţă a mai declarat că ofiţerul GRU a folosit canalele Telegram conectate la Şor pentru a contacta moldoveni.

Şeful Inspectoratului General de Poliţie din Moldova, Viorel Cernăuţeanu, a adăugat că cetăţeni ruşi au instruit şi unele persoane pe teritoriul Moldovei. Furtună a menţionat că persoanele respective au primit aproximativ 400 de euro pentru participarea lor.

Documente de la Kremlin ar fi prezentat planuri de organizare a unor provocări violente în Moldova

Documentele de la Kremlin din primăvara anului 2025 ar fi prezentat, de asemenea, planuri de organizare a unor provocări violente în Moldova. Bloomberg a relatat la 22 septembrie că a consultat documente ale Administraţiei Prezidenţiale Ruse finalizate în primăvara anului 2025, care prezentau planurile şi obiectivele Rusiei pentru campania sa de interferenţă în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova. Documentele ar fi menţionat că Kremlinul urmărea să creeze percepţia unei competiţii electorale strânse, pentru a diminua sprijinul acordat lui Sandu şi PAS.

Potrivit Bloomberg, tacticile prezentate în documente includeau recrutarea de tineri din cluburi sportive şi reţele criminale pentru a organiza provocări violente în timpul alegerilor, precum şi proteste după vot.

Planurile Rusiei includ demonstraţii prin care se va cere demisia Maiei Sandu

Planurile Rusiei includ, potrivit unor surse, demonstraţii prin care se va cere demisia Maiei Sandu în cazul în care PAS pierde alegerile sau prezentarea rezultatelor ca fiind fraudate în cazul în care PAS câştigă. Bloomberg a mai scris că doi oficiali europeni au declarat că e „aproape sigur” că Rusia intenţionează să pună în aplicare majoritatea planurilor descrise în documente.

