Poliţiştii doljeani au ieşit la treabă! Au scos din trafic 24 de conducători auto

În ultimele 72 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost prezenți pe drumurile publice din județ și au desfășurat acțiuni pentru siguranţa și fluidizarea traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităţilor, polițiștii au folosit aparatele radar, alcooltest şi drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise

Astfel, în această perioadă, polițiștii au aplicat peste 260 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 70.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 24 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 6 autovehicule. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Totodată, polițiștii au constatat 13 infracțiuni la regimul rutier.

