“Tezaur de gusturi”, de Zilele Craiovei

În cadrul “Zilelor Craiovei”, va fi organizat, pe 31 mai, ora 12.00, la Ramada Plaza, evenimentul “Tezaur de gusturi” . Evenimentul face parte din programul “Craiova, capitală gastronomică esteuropeană”.

În cadrul evenimentului – destinat promovării patrimoniului culturalgastronomic și de ospitalitate al regiunii – vor avea loc următoarele acțiuni.

Sâmbătă, începând cu orele 12:00 va fi:

o expoziție cu degustare de produse alimentare oltenești tradiționale și reinterpretate realizate de elevii Liceului de Industrie Alimentară din Municipiul Craiova;

masterclass-ul “Pașaport universal de oltean: PRAZUL” – susținut de Chef Ciprian Nicolescu (restaurant Ellipse by Ramada Plaza) și Cezar Ioan (fondator Vinul.ro);

conferința “Enoturism și dezvoltare locală”, susținută cu participarea internațională a unor invitați speciali din domeniul turismului cultural-enologic și gastronomic din zona Bulgariei de nord;

expoziție cu degustare de vinuri de la crame din regiunea Olteniei și invitați speciali.

Evenimentele de dumincă

Duminică, 1 iunie, începând cu orele 11.00, vor avea loc:

conferința “Gastronomia – cu bune, cu rele / CINE MĂNÂNCĂ ÎMPREUNĂ, RĂMÂNE ÎMPREUNĂ” despre “Brandul oltenesc în HoReCa și retail”;

consfătuire profesională privind pregătirea tinerilor pentru meseriile reale din domeniul producției alimentare.

Evenimentele sunt organizate de către Liceul de Industrie Alimentară (LIA) Craiova, cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova și al platformei de idei și acțiuni We Are Romania / YOU ARE WELCOME.

Scopul evenimentului:

promovarea educației și specializărilor în domeniul industriei alimentare;

identificarea și promovarea valorilor românești provenite din cultura gastronomică tradițională;

creșterea coeziunii sociale locale;

creșterea atractivității turistice a diferitelor regiuni ale României;

dezvoltarea turismului intern și extern.

Citește și: Andrew și Tristan Tate se vor întoarce în Marea Britanie pentru a fi puși sub acuzație