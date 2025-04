Un preot din Craiova are nevoie de ajutor pentru a învinge o boală nemiloasă

Părintele Gheorghe Pîrva, diagnosticat cu tumoră osoasă, are nevoie de ajutorul nostru! Părintele Gheorghe Pîrva, 49 de ani și tatăl a patru copii, a fost diagnosticat cu tumoră cu celule gigant la picior și este programat pentru o intervenție urgentă la un spital din Franța, după sărbătorile de Paști. Costurile sunt foarte mari și are nevoie de ajutor financiar din partea oamenilor.

Părintele Gheorghe Pîrva, 49 de ani, este directorul Școlii Gimnaziale ,,Sfântul Dumitru’’ din Craiova, un preot și cadru didactic foarte îndrăgit de elevi și comunitate. Părintele povestește că în urmă cu un an a primit diagnosticul cu care și în prezent luptă.

Intervenție la un spital din Franța

,,În luna iulie 2024 am fost diagnosticat, în urma unei biopsii, cu o tumoră cu celule gigant, la glezna piciorului drept. A avut loc o intervenție chirurgicală, iar lucrurile au evoluat spre bine până în decembrie, când au început durerile. Am crezut că frigul este de vină pentru durerile mele, însă în februarie, în urma investigațiilor de RMN și de Computer Tomograf, s-a reconfirmat recidiva acestei tumori, lucru pe care mi l-a confirmat și o clinică din Turcia și două din Germania, și Franța. Dosarul meu a ajuns la un spital din Franța, la o secție de Ortopedie.

În urma analizei, considerând că recidiva unei tumori cu celule gigant este și foarte agresivă, cu risc de malignitate și care poate da metastaze la plămâni, dosarul s-a mutat la Clinica de Oncologie a unui spital din Franța, și aștept să fiu chemat după Sfintele Paști’’, a povestit Părintele, tată a patru copii.

Preotul are credință că va izbândi în această luptă pe care o duce și este recunoscător susținerii din partea semenilor. ,,Am 49 de ani și speranță că o să mai traiesc mult timp. Singurul lucru pe care eu îl am în sufletul meu, cea mai mare dorință a mea este ca cei care mă cunosc să spună o rugăciune. Dumnezeu să ne miluiască și să ne tămăduiască!’’, a transmis Părintele Director.

Părintele Gheorghe Pîrva este directorul Școlii Gimnaziale ,,Sfântul Dumitru’’ din Craiova din anul 2020, timp de alți 5 ani fiind directorul adjunct al instituției de învățământ. În perioada 2009 – 2015 a fost inspector la disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj.

Conturi pentru donații

Cei care doresc să îl ajute pe Părintele Gheorghe Pîrva, pot face donații în următoarele conturi:

Titular: GHEORGHE PIRVA

IBAN: RO73RZBR0000060013342496

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod swift: RZBRROBU

Nume titular: Pirva Gheorghe

Cont: RO93 BRDE 170S V987 1723 1700

Moneda: EUR