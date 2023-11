Trofeul competiției „Olimpiada de Fotbal“ din Dolj revine Școlii Gimnaziale din comuna Sadova

Cea de-a doua ediție a competiției „Olimpiada de fotbal“, organizată de Consiliul Județean (CJ) Dolj, prin intermediul Clubului Sportiv Județean Știința „U“ Craiova, și destinată elevilor din ciclul gimnazial, s-a încheiat duminică. Trofeul a revenit echipei de la școala din comuna Sadova.

Turneul a angrenat, și în acest an, 108 formații reprezentative ale unităților de învățământ din județ, cărora le-au fost oferite seturi de echipament de joc și mingi de fotbal.

„Toate cele șase școli care au ajuns în faza finală a «Olimpiadei de fotbal» sunt câștigătoare, fiecare dintre ele ocupând primul loc în etapele zonale. Am inițiat acest demers acum un an. Suntem deja la cea de-a doua ediție și îmi doresc să transformăm această competiție într-o frumoasă tradiție.

Am ales fotbalul pentru că este cel mai iubit sport, mai ales în această zonă care a oferit țării numeroase talente.

O să continuăm, pentru elevii din clasele a VI-a și VII-a din județul Dolj, cu organizarea excursiilor la muzeele din Craiova. Noi avem ce arăta, iar an de an se întâmplă lucruri noi în instituțiile noastre de cultură“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Peste 1.500 de elevi au participat la competiție

„Olimpiada de fotbal“ a fost structurată în șase faze zonale, fiecare grupând câte 18 echipe.

Câștigătoarele – formațiile de la:

Școala Gimnazială Sadova,

Școala Gimnazială „Eliza Opran“ Ișalnița,

Școala Gimnazială Goicea,

Școala Gimnazială „Elena Farago“ Craiova,

Școala Gimnazială „Constantin Gerota“ Calafat, Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe“ Craiova – au disputat etapa finală a turneului.

Etapa finală s-a desfășurat duminică, în sala de sport din comuna Ișalnița. În total, peste 1.500 de elevi au participat la competiție și au beneficiat, prin susținerea acordată de Consiliul Județean Dolj, de echipamente de joc.

