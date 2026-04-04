Mehedinți: Bărbat reținut după ce și-a bătut fiica și fosta soție

Poliția orașului Vânju Mare a fost sesizată vineri că un bărbat din comuna Livezile și-ar fi agresat fiica și fosta parteneră și l-a amenințat pe actualul concubin al fostei soții.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Vânju Mare care au stabilit că bărbatul de 45 de ani ar fi venit la locuința femeii, de 47 de an,i pentru a lua mai multe obiecte vestimentare, iar pe fondul unui conflict spontan ar fi agresat-o cu un obiect contondent.

De asemenea, bărbatul ar fi lovit-o și pe fiica sa și ar fi adus amenințări unui bărbat de 38 de ani, actualul concubin al femeii.

Polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului, iar din răspunsurile femeii și fiicei sale s-a impus emiterea a două ordine de protecție provizorii. Agresorului i-a fost montată și o brățară electronică.

Femeia de 47 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Bărbatul de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Astăzi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, violență în familie și amenințare.

