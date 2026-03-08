Șofer prins cu 166 km/h în Craiova. Alți zeci de șoferi au rămas fără permis în ultimele ore

Un tânăr de 26 de ani, din municipiul Craiova a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 166 km/h, pe bulevardul Decebal, din localitate.

În ultimele 72 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au continuat acțiunile pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat peste 773 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 200.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 54 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 30 de autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Beat la volan

Un bărbat, din municipiul Calafat, a fost depistat de poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Calafat, în noaptea de 6 spre 7 martie a.c., în timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin Stere, din municipiul Calafat, având o concentraţie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Racheta din Craiova

Un tânăr de 26 de ani, din municipiul Craiova a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 166 km/h, pe bulevardul Decebal, din localitate. Cel în cauză a fost sancționat contravențional de polițiștii Biroului Rutier Craiova, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru o perioadă de 120 de zile.