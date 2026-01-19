Ştefan Stoica, PNL Dolj: Olguţei Vasilescu îi lipseşte complet bunul-simţ!

„Nu poți să conduci un oraș din 2012 până în prezent, iar partidul tău să fie 11 ani la guvernare, și tu să spui că locuitorii orașului tău îngheață în case din cauza unui om care este premier de o jumătate de an! Adică, poți, dacă îți lipsește complet bunul-simț“, sunt cuvintele cu care începe comunicatul remis azi presei de către președintele PNL Dolj, deputatul Ștefan Stoica.

În comunicatul intitulat „Lecția de ipocrizie, la catedră Lia Olguța Vasilescu!“, Ștefan Stoica reamintește evenimentele care au dus la falimentul Termo Craiova, în ultimii 11 ani de mandat ai primarului Lia Olguța Vasilescu. Acesta vorbește despre datorii neplătite, investiții neefectuate, licitații nefinalizate din lipsă de competență și contracte pierdute.

„În 2014, la doi ani după ce doamna primar Lia Olguța Vasilescu își preluase mandatul, Termo Craiova intra în insolvență, iar peste 7 ani în faliment. În tot acest timp, Termo Craiova a acumulat o datorie către Complexul Energetic Oltenia de 300 de milioane de lei. Rețineți această cifră – 300 de milioane de lei datorie în 2021.

Dacă atunci Termo Craiova (condusă de oamenii puși de administrația condusă de doamna primar) ar fi plătit datoria, se puteau cumpăra șase cazane la prețurile actuale, nu unul! Dar oamenii doamnei primar au preferat să bage problemele sub preș și societatea Termo Craiova în faliment.

După „înmormântarea“ Termo Craiova, rețeaua de distribuție a căldurii a fost preluată de o societate nou înființată – Termo Urban. În 2021 noua societate pornea de la zero, iar după 3 ani avea datorii de 21 de milioane de lei.

În același timp, conform specialiștilor, pierderile pe rețea se ridică în medie la 30%. De ce? Pentru că, din 2012, investițiile în rețeaua de termoficare au fost minime (ca să nu spunem că nu au existat). În paralel, în toată perioada, doamna primar ieșea cu declarații publice în care îi îndemna pe craioveni să se debranșeze de la sistemul de termoficare, valul de debranșări astfel generat ducând sistemul în pragul lipsei de eficiență.

Când Electrocentrale Craiova s-a desprins din Complexul Energetic Oltenia, a preluat și creanțele pe care le avea de încasat de la Primăria Craiova (prin societățile ei)“.

Licitație pierdută, contract anulat, datorii neplătite

În continuare, Ștefan Stoica vorbește despre licitația pentru o nouă centrală termoelectrică anunțată de primărie, dar care nu a putut fi finalizată de conducerea Electrocentrale, și de datoriile pe care edilii orașului le lasă neplătite preferând să bage bani în evenimente „culturale“.

„În 2024, doamna primar anunța cu surle și trâmbițe o licitație pentru realizarea unei noi centrale termoelectrice, la Craiova, alimentată cu gaz. Conducerea pesedistă a Electrocentrale (oameni care au muncit în campaniile electorale ale doamnei primar) nu a reușit să ducă la bun sfârșit licitația și contractul a fost anulat.

Nici în prezent Primăria Craiova nu își plătește datoriile (deh, are cheltuieli „culturale“ mai importante de făcut), în timp ce Electrocentrale era obligată să respecte normele de mediu agreate de statul român, care implicau costuri ridicate, motiv pentru care societatea a intrat în insolvență“, continuă Ștefan Stoica.

Ștefan Stoica, despre conferința de presă a Olguței Vasilescu: „Așa arată ipocrizia și lipsa de bun simț în stare pură!“

Șeful PNL Craiova face apoi trimitere la conferinţa de presă organizată ieri de primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, în faţa SE Craiova, furnizorul de căldură al Craiovei şi al companiei Ford, în care a criticat guvernul, şi pe primul ministru Ilie Bolojan în special, pentru că refuză să investească în societatea aflată în subordinea Ministerului Energiei.

„“Nicio problemă. Craiovenii nu vor avea de suferit!” au spus, la începutul iernii, reprezentanții Primăriei. Peste o lună, conductele și cazanele începeau să pocnească, iar craiovenii să simtă frigul în apartamente. Atunci, doamna primar și-a adus aminte brusc că de vină este Bolojan. Și a început să facă un circ ieftin la porțile societății în speranța că așa își va putea păstra imaginea publică imaculată.

Așa arată ipocrizia și lipsa de bun-simț în stare pură!“, încheie deputatul Ștefan Stoica, președintele PNL Dolj.

