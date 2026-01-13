Garda de Mediu Dolj înființează birou special pentru depunerea petițiilor

Comisariatului Județean Dolj al Gărzii Naționale de Mediu a anunțat că va înființa un spațiu special în sediu pentru preluarea petițiilor. Până la amenajarea acestuia, cetățenii pot depune petiții în oline, pe adresa de email, prin poștă sau prin fax. Măsura a fost luată ca urmare a unor incidente care au avut loc în ultima săptămână la sediul instituției.

„Ca urmare a incidentelor întâmplate în cadrul Comisariatului Județean Dolj al Gărzii Naționale de Mediu, din data de 09.01.2026 și 12.01.2026, care au condus la depunerea une plângeri la IPJ Dolj, având în vedere specificul activității Gărzii de Meiu, prin care trebuie să răspundă în cadrul programului de lucru solicitărilor cetățenilor de a depune și fizic petiții la sediul instituției și pentru a evita pe viitor astfel de incidente ce perturbă buna desfășurare a activității Comsiariatului județean Dolj , se va amenaja un spațiu special la ușa de intrare în sediul Comisariatului de la etajul al doilea, pentru preluarea petițiilor. Până la amenajarea acestui sediu, cetățenii interesați pot depune petiții în oline, pe adresa de email [email protected], prin poștă, la adresa Craiova, jud. Dolj, str. Frații Buzești nr. 17 sau prin fax, 0251.419.247“, a anunțat instituția pe contul său de pe rețelele sociale.

Scandal la sediul Gărzii de Mediu Dolj

Un scandal a avut loc luni, 12 ianuarie, la sediul Comisariatului Județean Dolj al Gărzii Naționale de Mediu din Craiova, după ce un bărbat de 51 de ani, din Coşoveni, nu a fost lăsat să intre. În urma conflictului, un bărbat de 67 de ani s-a ales cu dosar penal.

„Polițiștii Secției 1 Poliție Craiova au fost sesizați astăzi de către un bărbat de 51 de ani, din comuna Coșoveni, cu privire la faptul că în jurul orei 11.40, în timp ce se afla în zona unei clădiri de birouri de pe strada Frații Buzești, din Craiova, în urma unei discuții în contradictoriu privind accesul în incinta clădirii, în care funcționează și o instituție publică, purtată cu un bărbat de 67 de ani, din aceeași localitate, ar fi fost agresat fizic de acesta“, potrivit IPJ Dolj.

În cauză, polițistii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Bărbatul de 51 de ani a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt continuate de poliţişti.

