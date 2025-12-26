(VIDEO) Accident mortal în Dolj a doua zi de Crăciun

O femeie de 30 de ani a murit în această dimineață după ce mașina în care se afla pe locul din dreapta față a intrat pe contrasens și s-a lovit cu un autoturism condus de un cetățean bulgar în afara localității Giubega. Mașina venea din direcția Calafat spre Craiova.

În cursul acestei zile, ora 11.40, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe DN 56, în afara localității Giubega, s-a produs un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Băilești care au stabilit faptul că un bărbat, de 36 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56, din direcția Calafat către Craiova, în afara localității Giubega, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, cetățean bulgar.

În urma evenimentului rutier, din păcate, o femeie de 30 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, pasager dreapta față în autoturismul condus de bărbatul de 36 de ani, a decedat.

De asemenea, conducătorul auto de 36 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital conștient și cooperant. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.