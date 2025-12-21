Accident rutier în Filiași! Două persoane rănite în urma unei coliziuni

În această dimineață, ora 08.00, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Racoțeanu, din orașul Filiași, s-a produs un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Poliţiei orașului Filiași care au stabilit faptul că o femeie, de 51 de ani, din Filiași, nu s-ar fi asigurat corespunzător la pătrunderea pe bulevardul Racoțeanu, din incita unei stații peco, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 68 de ani, din comuna Dobrești.

În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto de 68 de ani și un pasager din autoturismul acesteia, un bărbat de 67 de ani, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.

Conducătoarele auto au fost testate cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.