Daruri din suflet pentru 14 micuți din Coțofenii din Dos. Fundația Gazeta de Sud a fost mesagerul lui Moș Crăciun

Am pornit miercuri, într-o zi rece de decembrie, încărcaţi cu daruri, spre 14 copilași din comuna Coțofenii din Dos. Micuții ne așteptau cuminți în băncile din clasă, bucuroși că Moș Crăciun și-a trimis mesagerii cu daruri pentru ei.

Într-adevăr, bucuria a fost mare pentru cei 14 copilași aflați în grija asistenților maternali din comuna Coțofenii din Dos. În apropierea sărbătorilor, Moș Crăciun nu i-a uitat, și-a trimis mesagerii cu tolba plină cu cadouri. Ajutorul de încredere al moșului și care l-a sprijinit la împărțirea cadourilor a fost echipa Fundației Gazeta de Sud. Darurile, oferite cu susținerea Rainz Cube și Eclar, au adus zâmbete și entuziasm în rândul copiilor.

Așa cum este firesc, pentru copii, decembrie este una dintre cele mai frumoase luni din an. Este perioada în care primesc daruri. Pentru unii dintre acești copii, magia sărbătorilor vine de la oameni generoși. Împreună am reușit să aducem un strop de bucurie în sufletele celor 14 copilași.

Bucurii pentru copii

Așa cum spuneam, încă de la primele ore ale dimineţii, micuţii au venit la școală, dornici să-și primească darurile. S-au așezat în băncuțe și au repetat în gând poeziile pe care au ținut cu tot dinadinsul să le spună mesagerilor Moșului. Andrei este unul dintre ei, o mogâldeață de băiat care așteaptă cu nerăbdare cadourile de Crăciun și drept mulțumire a spus o poezie.

Cu toții și-au primit darurile, s-au bucurat pentru cadourile primite și au fost curioși să vadă ce au primit. Cu siguranță, pentru acești micuți surprizele nu se opresc aici, este vremea când darurile curg din belșug pentru că Moș Crăciun împarte bucurie în fiecare suflet de copil.

Cadourile au fost posibile și au ajuns la cei 14 micuți grație sprijinului acordat de RainzCube Construction și Familia ECLAR care au sponsorizat acțiunea.