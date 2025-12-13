Mehedinți: Transport ilegal de lemn, depistat de polițiști la Halânga

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, în timp ce desfășurau activități pe linia combaterii transportului ilegal de materialul lemnos în cadrul raziei, au depistat vineri, la ora 08.30, în trafic, pe DN 67, în localitatea Halânga, un ansamblul de vehicule încărcat cu material lemnos, condus de un bărbat de 35 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat mențiunile făcute în documentele de însoțire a materialului lemnos, nu corespundeau din punct de vedere cantitativ, cu realitatea.

Persoana juridică a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii 171/2010 cu modificările și completările ulterioare, iar cantitatea ce nu era înscrisă în avizul de însoțire a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Șimian.

